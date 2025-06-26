Боец ММА проведет десятилетия в колонии за кровавую расправу в «Зарядье»

Второй Западный окружной военный суд вынес суровый приговор 28-летнему бойцу ММА Ламберду Ахьядову*, признанному виновным в совершении теракта и убийстве инспектора МАДИ. Об этом передает ТАСС из зала суда.

Прокуратура требовала для Ахьядова пожизненного заключения, подчеркивая его опасность для общества. Однако суд ограничился 28 годами, одновременно удовлетворив гражданский иск на 3,1 миллиона рублей в пользу потерпевших. При этом первые семь лет заключения осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии.

Напомним, что 31 декабря 2022 года Ахьядов совершил нападение в парке «Зарядье», нанеся сотруднику МАДИ не менее 16 ножевых ранений. После этого он попытался атаковать полицейских, но был обезврежен. Следствие доказало, что боец присягнул на верность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Его завербовали на территории Турции.

Также в ходе расследования установили, что Ахьядов перевел своей семье около 15 миллионов рублей в различной валюте, а перед терактом сменил внешность. Его родственники, проживавшие в Турции, вернулись в Россию после задержания бойца, но не понесли наказания.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ жестко раскритиковали Киев за атаку на китайского журналиста в Курской области.

*внесен в РФ в перечень террористов