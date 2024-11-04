В Херсонской области на День народного единства развернули самый большой флаг России

В курортном городке Геническе, что на берегу Азовского моря в Херсонской области, местные жители в День народного единства развернули флаг России площадью 500 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Как рассказал замглавы молодежного центра «Патриот» Херсонской области Матвей Бухаров, горожане счастливы, что могут, не боясь своих взглядов, отмечать этот праздник вместе со всей остальной Россией.

«Самый большой флаг, который будет развернут сегодня в Херсонской области… Стометровое полотно в длину и пятиметровое в ширину», — поведал собеседник агентства.

Также сообщается, что на улицы Геническа для участия в торжественных мероприятиях вышли сотни горожан и жителей других территорий Херсонской области. Тут были различные тематические и не только мастер-классы и турниры. Все пришедшие могли отведать солдатскую кашу из развернутых полевых кухонь и получать памятные подарки.

«На площадке центрального городского парка прошел праздничный концерт с участием артистов Херсонской городской филармонии, молодежных коллективов, духового оркестра», — приводится в публикации.

День народного единства — один из самых молодых в России государственных праздников. Он ежегодно отмечается в стране 4 ноября, которое является выходным днем.

Ранее мы сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех российских граждан с праздником Дня народного единства, отметив необыкновенную сплоченность общества в наши дни.