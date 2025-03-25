Самый крупный в мире самолёт, транспортник Ан-225 «Мрия», созданный конструкторским бюро «Антонова», был уничтожен в 2022 году в аэропорту Гостомеля. Это произошло не в результате действий российских военных, как неоднократно заявлял Киев, а в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

В беседе с RTVI старший сержант Вооруженных сил Российской Федерации Антон Шилов, который принимал участие в операции по захвату аэродрома ВСУ в Гостомеле, поделился своими воспоминаниями о тех днях.

«Я видел этот самолет в ангаре, видел, как он сгорел, и даже видел, что что-то в него попало. Это стопроцентная информация — его подбили украинские военнослужащие», — рассказал боец.

По его информации, украинские войска атаковали воздушное судно с использованием артиллерии. К тому моменту российские военные уже полностью контролировали территорию аэропорта.

«Кстати, когда внутри „Мрии“ сидел украинский корректировщик и направлял на нас свою артиллерию. Сколько он там сидел, не знаю, пару дней точно. Потом его заметили», — отметил Шилов.

Он сообщил, что не располагает информацией о том, что случилось с украинским солдатом после этого.

Ранее сообщалось, что российские войска начали вывоз трофейной техники ВСУ из Курской области.