Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации приступили к транспортировке захваченной военной техники Вооруженных сил Украины с территорий, которые были освобождены в Курской области. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, с помощью тягачей удалось эвакуировать две боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, оснащенные самодельной защитой от беспилотных летательных аппаратов и блоками динамической защиты BRAT.

Захваченные технические средства будут передислоцированы в тыловые районы страны, где их будут исследовать специалисты.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что в церкви Черкасского Поречного обнаружили много тел убитых ВСУ жителей села.