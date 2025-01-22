Боец СВО из Дагестана месяц оборонял блиндаж в одиночку и питался снегом

Военный с позывным «Судья» провел в замерзшем блиндаже около месяца и вернулся на спецоперацию, несмотря на отмороженные ноги. Историю бойца передает KP.RU .

«Судья» по боевому заданию должен был передавать руководству данные о перемещениях противника, что он исправно делал на протяжении месяца. Он остался один в блиндаже по стечению обстоятельств: выйти из укрытия уже было невозможно из-за высоких рисков на фоне обстрелов ВСУ.

Сам военный оставался в блиндаже размером всего 1,4 метра на метр и высотой в полметра. Несмотря на угрозу попасть под огонь и кончающиеся припасы, «Судья» продолжал выполнять порученное задание. Приходилось удерживать позицию в холоде и питаться одним лишь снегом.

«Честно сказать, было трудно физически в одном положении находиться в такой маленькой норке – не шевельнуться, ничего. Были моменты, когда становилось страшно. <...> На меня были сбросы. Повезло, что только деревяшка попала по плечу», – вспоминает собеседник.

На 20 день военный не чувствовал ног, а позже на остатки зарядки на телефоне записал новогоднее поздравление близким, считая, что уже не выживет. Однако жизнь преподнесла сюрприз: обстановка стала спокойнее и вскоре «Судью» сменили товарищи.

Ранее сообщалось, что внук ветерана ВОВ, участвующий на СВО, спас раненого командира под минометным обстрелом противника.