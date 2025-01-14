Российский боец спас раненого командира под минометным обстрелом ВСУ

Боец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара на протяжении восьми километров тащил раненого командира отделения, несмотря на минометный обстрел со стороны ВС Украины и обилие дронов. Историю военного передает RT .

История развернулась в 2022 году на поле при выполнении боевого задания в Запорожье. Командир с позывным Пластун был серьезно ранен, сообщил об этом по рации и потерял сознание. На выручку ему пришел военный Хара, который не только оказал грамотную первую медпомощь, но и помог вытащить командира из опасной зоны.

Приходилось передвигаться ползком, чтобы не попасть под украинский обстрел. Кроме того, Хара отстреливался от вражеских дронов.

«Он вместе с другими бойцами эвакуировал меня в безопасное место. Позже врачи сказали, что правильно оказанная медпомощь помогла им спасти мне жизнь и сохранить ногу. Сергей Ганжа — настоящий герой нашего времени», — заявил он.

Сергей Ганжа является внуком ветерана Великой Отечественной войны Евгения Ганжи. Он отправился на СВО добровольцем, подчеркнула мама героя Людмила. Сам уроженец Челябинской области был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что близнецы из Белгорода героически погибли в зоне СВО, прикрывая раненых.