Боец СВО из ямальского села получил орден Мужества и медаль Суворова

В Салемале (ЯНАО) наградили участника спецоперации за успешное выполнение служебных задач. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщения главы Ямальского района Андрея Кугаевского.

Андрей Кугаевский совершил рабочую поездку в поселение, пообщался с сельчанами, вручил детям новогодние подарки и изучил жизнь Салемала в целом, в том числе проверил ключевые объекты жизнеобеспечения. Также население смогло задать волнующие вопросы.

Одной из ключевых задач поездки стала встреча с семьей военнослужащих. Местному жителю и участнику СВО Григорию Ламдо вручили награды: орден Мужества и медали Суворова. Военного поблагодарили за вклад в важное дело.

Ранее сообщалось, что Путин собирается вручить гендиректору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени