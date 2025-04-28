Боец СВО: из военных получаются отличные управленцы

Участник спецоперации полковник Вячеслав Артемов рассказал, почему из военнослужащих получаются хорошие управленцы. По его словам, военные приучены нести ответственность за других во избежание потерь.

«Ты в ответе за каждого, в первую очередь перед их родителями, перед их женами, детьми. Поэтому это приучает человека к ответственности, серьезной ответственности», — заявил он.

Получить знания и навыки, необходимые для государственной службы, можно в рамках программы «Герои Подмосковья». Для участия в проекте требуется гражданство РФ и высшее образование.

Подать заявку на участие в программе можно до 30 апреля. После этого заявителей ждут онлайн-тестирование и собеседование. Итоги отбора станут известны 1 июля, а обучение начнется в сентябре и пройдет в очно-заочном формате. Длительность обучения — ровно год. Окончившие обучение участники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях региона или будут включены в кадровый резерв.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев был избран председателем Общественного совета программы «Герои Подмосковья».