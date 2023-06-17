Боец СВО: «Лежа в окопе, вспоминаю грудь любимой девушки»

Защищать нашу Родину отправляются лучшие мужчины — молодые, здоровые, полные энергии и сил. Понятно, что в сражениях человек истощается не только физически, но и эмоционально. А парни, многие из которых до СВО жили с мамами, скучают по дому и семье.

Боец спецоперации с позывным Татарин к 23-м годам обзавестись своей семьей не успел. Жил с родителями, наслаждался домашним уютом.

«Я пробовал жить один, но мне не понравилось: готовить и убирать было лень, и я вскоре вернулся домой. Сейчас же, в трудные мгновения, когда кажется, что все плохо, я люблю вспоминать о маме, ее словах поддержки и домашнем борще с котлетами», — улыбается Татарин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бойца, мысли о доме часто посещают всех ребят на передовой, и каждый думает о своем. Другой солдат, Антон Ш., часто вспоминает свою девушку-студентку. Не сразу он рассказал нашему корреспонденту о своих сокровенных мыслях, но все же ничего постыдного в них нет.

«Я очень люблю свою девушку Олесю, мы стараемся по возможности переписываться, созваниваться. Сейчас получается только два раза в неделю. Но сидя в окопе, я часто вспоминаю о ней, о ее красивых волосах, ногах, груди», — признается, краснея, Антон.

А еще солдатам приятно получать весточки из мирной жизни. Почти у каждого бойца есть письмо или открытка, которую им отправили волонтеры. Такие подарки важны не меньше, чем практичные масксети или окопные свечи, подчеркивают наши собеседники.

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