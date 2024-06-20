Боец СВО Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию на Угледарском направлении

Доброволец из Алтайского края в одиночку оборонял и удерживал позиции под Угледаром. Об этом подвиге сообщает RT .

Позицию, которую нашел боец с позывным Мияги, была уже брошенной, однако удобной. Путь к этой точке сопровождался атаками дронов и разрывами кассет, однако военному удалось достичь цели и даже сохранять за собой место почти неделю.

«Меня спасли дожди. Два дня подряд были холодные короткие дожди. Так я жажду утолял. Листья ел. Периодически смотрел на кусты, и мне мерещились баклажки с водой. С ума будто понемногу сходил», — рассказал RT боец.

Вскоре боец собрался силами и духом, и подобрался поближе к подбитой технике ВСУ. Только она и составляла ему компанию. Иногда на территорию наведывались также БПЛА «Баба-яга», которые приходилось сбивать автоматом.

На восьмой день Мияги пошел пешком в сторону своих. Ему довелось преодолеть путь в три километра, практически забыв вкус еды и наслаждение от отдыха. Оказалось, что солидный участок боец прошел по минам. Как у него это получилось неизвестно, об этом гадают даже опытные вояки.

Ранее сообщалось, что боец из Дагестана взял необычный позывной в честь погибшего командира.