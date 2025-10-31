Боец СВО остался без денег: почему российский банк заблокировал счет военнослужащего?

Военнослужащий пожаловался на ограничение доступа к своим средствам, сообщив, что это уже не первое его обращение по данной проблеме.

Отмечается, что банк не стал «размораживать» счет российского бойца даже после того, как он предоставил доказательства участия в военных действиях. При этом боец объяснил, что средства, поступавшие ему, были нужны для покупки военного оборудования.

Представители банка, отвечая на запрос, подчеркнули, что финансовые организации не ограничивают доступ к счетам без веских оснований. В банке пообещали ускорить решение проблемы.

Аналогичный случай уже происходил ранее с другим российским военнослужащим. Тогда для снятия ограничений банк потребовал личного визита клиента в офис с документами, подтверждающими источники дохода. Для мобилизованного это требование оказалось невыполнимым из-за участия в боевых действиях.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам спецоперации.