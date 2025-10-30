Конфискованное у коррупционеров имущество предложили передавать участникам СВО
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО
Конфискованное имущество необходимо передавать участникам специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов. Соответствующая инициатива направлена в правительство.
Парламентарий предложил наделить фонд «Защитники Отечества» правом распоряжаться недвижимостью и денежными средствами, полученными от ее реализации.
Отдельное внимание Миронов уделил ситуации с недвижимостью в Московской области, где в настоящее время не реализовано свыше 2 тыс. земельных участков. Эти земли политик предложил передать в безвозмездное пользование участникам СВО.
Что касается другого конфискованного имущества — яхт, дорогих автомобилей и драгоценностей, Миронов считает целесообразным их продажу с аукционов с последующим направлением вырученных средств на нужды участников специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского изъяли элитное вино, иконы и оружие.