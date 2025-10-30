Конфискованное у коррупционеров имущество предложили передавать участникам СВО

Конфискованное имущество необходимо передавать участникам специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов. Соответствующая инициатива направлена в правительство.

Парламентарий предложил наделить фонд «Защитники Отечества» правом распоряжаться недвижимостью и денежными средствами, полученными от ее реализации.

Отдельное внимание Миронов уделил ситуации с недвижимостью в Московской области, где в настоящее время не реализовано свыше 2 тыс. земельных участков. Эти земли политик предложил передать в безвозмездное пользование участникам СВО.

Что касается другого конфискованного имущества — яхт, дорогих автомобилей и драгоценностей, Миронов считает целесообразным их продажу с аукционов с последующим направлением вырученных средств на нужды участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского изъяли элитное вино, иконы и оружие.