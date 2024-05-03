Боец СВО приехал в ямальский роддом для первой встречи с новорожденной дочерью

Участник спецоперации приехал на Ямал, чтобы забрать свою новорожденную дочь. Об этом рассказал глава Лабытнанги Марина Трескова, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Боец СВО приехал в ЯНАО ненадолго, но за свой короткий отпуск повидал супругу, которая недавно родила ему дочь. Для встречи военный приехал к роддому и впервые познакомился с новорожденной. Когда военный уедет исполнять свой долг, за малышкой присмотрит мама, а также любящие бабушка и дедушка.

Марина Трескова поздравила родителей и пожелала здоровья их малышке.

Ранее сообщалось, что в России хотят популяризировать заботу о репродуктивном здоровье. Об этой идее высказались в Союзе отцов страны. Представители ассоциации оценили идею положительно.