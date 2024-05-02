«Союз отцов» поддержал активную популяризацию заботы о репродуктивном здоровье в РФ

Представитель «Союза отцов России» Юрий Соленов высказался об идее омбудсмена из Татарстана Ирины Волынец, которая предложила вывести на законодательный уровень популяризацию заботы о репродуктивном здоровье. Об этом пишет RT .

Под популяризацией заботы о репродуктивном здоровье граждан предполагается большая информационная кампания, в ходе которой будут заявлять о важности прохождения соответствующих обследований. Также население начнут стимулировать на прохождение профильной диспансеризации, вводя бонусы и льготы. Все это, как полагает автор идеи, поможет повысить рождаемость и улучшить здоровье граждан.

«Здесь нужна и реклама со стороны социальных, государственных, коммерческих структур. Она всегда будет востребована. Естественно, на нее будут внимание обращать молодёжь, будущие родители», — поддержал Юрий Соленов

Идею Волынец выдвинула в том числе из расчета реализации нацпрограмм, таких как «Здравоохранение» и «Демография». Инициатива была направлена в комитет по охране здоровья.

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