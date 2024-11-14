Боец СВО приехал в отпуск и в третий раз женится на одной и той же женщине

Российский военнослужащий прибыл из зоны проведения СВО домой в Челябинскую область, чтобы в третий раз жениться на одной и той же любимой женщине. Правда, как пишет «Газета.ру», свадебное торжество оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия у мужчины паспорта.

Сообщается, что челябинская пара отправилась в ЗАГС во время отпуска российского бойца. В связи с тем, что паспорт военнослужащего находится в распоряжении Минобороны РФ, он предъявил военный билет и получил отказ от сотрудников ведомства регистрировать брак. Спасли ситуацию местные средства массовой информации, с подачи которых власти решили пойти навстречу молодым и закрыли положительно вопрос за несколько часов до вылета солдата на фронт.

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Он поблагодарил работников ЗАГСа за то, что сделали исключение. И пообещал, что на этот раз ни он, ни его супруга больше разводиться не намерены.

Ранее мы рассказывали об автоволонтере из подмосковного Нахабина, что более года самостоятельно возит гуманитарную помощь в зону проведения СВО.