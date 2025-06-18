Боец СВО пропал на месяц и был найден без обеих ног

Военнослужащий из Забайкалья Виктор Бондаренко при нахождении на передовой пропал со связи, и месяц о нем не было никаких известий. В итоге он подал весть о себе из госпиталя, где лежит, потеряв обе ноги. Об этом рассказал телеканал ЗРТК.

Виктор Бондаренко прожил со своей женой в браке уже 33 года. Сначала Минобороны не хотело заключать с ним контракт из-за возраста. Все же он летом 2024 года сумел попасть на передовую. После каждого задания боец обязательно звонил домой и сообщал, что с ним все в порядке. Но в один момент Бондаренко пропал со связи. Никаких известий о нем не было на протяжении целого месяца.

«Он позвонил и сообщил, что подорвался на мине и потерял обе ноги. Главное, что жив остался», — указала Анна, супруга военного.

Одну ногу боец потерял при взрыве, другую ему ампутировали из-за критичных ранений. Теперь он проходит реабилитацию, которая длится уже восемь месяцев.

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