Пожелавшую смерть российским военным женщину-блогера выселяют из арендованной квартиры

Женщину-блогера, которая ранее в Сети оскорбляла военнослужащих, воюющих на полях спецоперации, выселяют из арендованной квартиры. Об этом сообщило издание RT.

Блогер из Иркутска в Сети желала смерть всем тем, кто принимает участие в спецоперации. Она также издевалась над Днем России, и при этом утверждала, что ей за это ничего не будет. По имеющимся данным, сразу после этого ее отправили в психоневрологический диспансер для того, чтобы предотвратить над ней расправу.

Теперь же стало известно, что хозяйка той квартиры, где проживает блогер, решила отказать ей в аренде. Она считает, что ей не нужна подобная квартирантка. Журналисты также утверждают, что в отношении нарушительницы уже составлен административный протокол о дискредитации ВС России. Суд его пока не рассматривал.

Ранее уже сообщалось о скандальных высказываниях жительницы Иркутска. Она отказалась извиняться за свои слова и заявила, что является «маленьким человеком в мире несправедливости» и не сожалеет о своем поведении.