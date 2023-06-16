Боец СВО: «В управлении дроном важна математика — маленький просчет не даст попасть по цели»

Техническое оснащение армии на СВО играет важную роль. Так, в качестве разведчиков на передовой все чаще выступают беспилотники. Небо в зоне спецоперации буквально жужжит, ведь обе стороны конфликта используют дроны для наведения артиллерии.

Собеседник нашего издания — солдат Константин В. — не единожды видел, как БПЛА выполняли свои задачи.

«Операторы беспилотников выявляют цели и передают координаты минометным подразделениям. Бойцы начинают вести огонь по этим объектам. Дрон находится в воздухе и онлайн корректирует орудия. Днем и ночью ведется разведка коптерами, благодаря которым минометы стали лучше помогать пехоте», — рассказывает Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Те, кто с 2014 года сражался с украинскими нацистами, говорят, что раньше такого технического оснащения не было, продолжает солдат. Из-за такого количества дронов, которые не только выслеживают, но еще скидывают гранаты, на передовой стало опаснее.

«А операторы БПЛА говорят, что ничего сложного в управлении дронами нет: самое главное — это математика и точные расчеты. Эти меленькие цифры на дальности 5–10 километров важны, и одна «копеечка», не учтенная в подсчетах, может сказаться на точности до пары километров», — подчеркивает боец.

По словам Константина, бывает, что украинские беспилотники вредят своим же хозяевам. Это происходит, когда дрон падает на территории РФ.

«Потом наши специалисты могут вскрыть и посмотреть, чем и как пользуются нацисты, чтобы внедрить эти системы себе для борьбы с ними», — замечает собеседник издания.

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