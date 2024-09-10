Боец вернулся с СВО в Нижневартовск и сделал трогательный сюрприз для дочери

Участник спецоперации вернулся в родной город и рванул на встречу к дочери в школу. Она не догадывалась о возвращении отца, сообщает ugra-news.ru .

Военный прибыл с ранением Нижневартовск, которое дало ему право на отпуск. Первым делом после больницы он посетил школу №19, где учится его дочь. Прямо на 3 сентября он заявился к семикласснице, хотя ему было непросто передвигаться на костылях.

Девочка не сразу узнала вошедшего в класс, да и была сосредоточена на доске. Она расплакалась от счастья, когда признала в «незнакомце» своего отца. Школа еще никогда не видела столько объятий и слез.

Ранее сообщалось, что в Германии признали катастрофическое отставание производства оружия от российского ВПК.