Российские военные освободили еще три населенных пункта в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 30 августа, ссылаясь на данные от Министерства обороны России.

В сообщении говорится, что подразделения группировки «Запад» освободили Стельмаховку в ЛНР и Синьковку в Харьковской области, в группировка «Южная» освободила Константиновку в ДНР. Группировка войск «Центр» освободила также несколько населенных пунктов в ДНР, среди которых Камышевка, Орловка и Новожеланное.

Поражения наносились и живой силе противника, танковым, штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ. Отражали российские военные и контратаки противника. Напомним, что до конца года в трех российских регионах запустят оплату проезда метро по биометрии.