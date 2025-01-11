Боец, возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, стал героем соцсетей

Раненый боец на костылях, который возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, оказался служащим эвакуационной роты. На СВО он отправился добровольцем, сообщает RT .

Военный с позывным Сега, 38-летний Сидам Н., с 2014 года считает происходящее на Украине «натуральным фашизмом». Когда развернули СВО, он один из первых заключил контракт в Минобороны РФ.

В беседе с RT военный рассказал, что служит в эвакуационной роте в ДНР. Во время эвакуации раненых получил травму двух ног еще в сентябре прошлого года. Почтить память павших товарищей пришел в Москву на костылях и отметил, что давно хотел это сделать. Случай подвернулся, когда он восстанавливался в госпитале.

По словам Сеги, он бы хотел вернуться в зону спецоперации, как только позволит здоровье.

Напомним, что военный стал героем соцсетей после публикации трогательного видео. Там боец возложил цветы на могиле у Кремлевской стены, несмотря на трудности с перемещением.