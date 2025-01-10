Раненый боец СВО на костылях пришел к Могиле Неизвестного Солдата и возложил к ней цветы

Раненый на полях спецоперации военнослужащий принес цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Он возложил к ней цветы несмотря на то, что передвигается на костылях. Сообщение об этом появилось в соцсети «Вконтакте» в группе «Первичные отделения ЕР города Бугуруслана».

Военнослужащий-контрактник с позывным Сега родом из Бугуруслана. Он получил ранение во время боевых действий под Григорьевкой, когда российские позиции были атакованы беспилотниками производства НАТО. По имеющимся данным, он находится на излечении в госпитале в Москве. Несмотря на раны, он на костылях пришел к Могиле Неизвестного Солдата и возложил к ней цветы.

«Ты проявил героизм в бою. Низкий тебе поклон за это. Но отдельная благодарность — за то, что и после ранения ты проявил стойкость и крепость духа!» — поблагодарили бойца его земляки.

Они также заявили, что, глядя на таких военных, не остается никаких сомнений, что победа на полях сражений останется за российской армией.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иванов взялся разбираться с невыплатой пенсии участнику спецоперации. Из-за бюрократической ошибки офицеру в отставке, который сейчас находится в зоне СВО, перестали приходить положенные выплаты. Парламентарий пообещал, что восстановит справедливость.