Боец ВС РФ остался жив благодаря кулону со святым Николаем Чудотворцем

Осколок, направленный точно в область сердца российского военнослужащего, был остановлен кулоном с ликом православного святого Николая Чудотворца. Снимок этого амулета разместили в телеграм-канале военного отдела Московского патриархата.

На фотографии видно, что длина кулона равна примерно трем пальцам руки. В результате попадания осколка амулет деформировался. В центре кулона заметно потемнение, свидетельствующее об ударе. Информация об имени солдата, месте его службы и деталях произошедшего не разглашается.

Ранее сообщалось, что ефрейтор Кузьмин, выполняя боевые задачи, вернул в строй 18 бойцов.