Ефрейтор Константин Кузьмин, выполняя боевые задачи в составе оперативной медгруппы, оказал помощь 18 военнослужащим, вернув их в строй. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что Кузьмин неоднократно спасал своих товарищей под вражеским огнем. Он выносил раненых с поля боя в безопасное место, оказывал им первую помощь и поддерживал их жизнь до прибытия в госпиталь.

«Благодаря профессионализму ефрейтора Кузьмина были восстановлены и возвращены в строй 18 боевых товарищей», — говорится в сообщении Минобороны.

Министерство обороны Российской Федерации также сообщило, что Константин Кузьмин оказал помощь в проведении сложной операции по спасению конечности военнослужащего, получившего минно-взрывное ранение. Также он ухаживал за раненым до его полного выздоровления.

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