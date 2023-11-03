Филиппу Прокудину, военному корреспонденту RT , удалось побеседовать с одним из российских бойцов. В ходе разговора удалось узнать о трагическом случае с украинским военным, которого задавил его собственный товарищ.

Антон является командиром расчета бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Однажды, когда начались прилеты, украинский военный настолько этого испугался, что задавил своего напарника. Водитель убежал к своим, а бронетехника вкатала его в землю.

Также российский боец отметил, что в ВС РФ замечают, насколько украинцы в зоне СВО «деморализованы после провала своего контрнаступления». По его словам, у них уже «пропал энтузиазм» и солдаты ВСУ «чувствуют безнадегу».

Напомним, ранее экс-глава правительства Украины рассказал о вредных привычках бойцов ВСУ. Речь идет об употреблении наркотиков и пьянстве в армии. Таким образом солдаты хотят заглушить боль и подавить страх.