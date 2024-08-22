Боец 27-й дивизии с позывным Нечай рассказал RT , что происходит в селе Соловьево в Покровском районе ДНР, где Киев начал принудительную эвакуацию людей.

Минреинтеграции Украины сообщало об эвакуации населения из села Роднинское, Покровск, Игнатовка, Сухого Яра и многих других. Вместе с этим военные Украины отказываются выполнять приказы. При это Киев насильно выдворил из Покровского района семьи детьми из городов и сел.

Военный ВС РФ, находящийся в Покровском районе, оценил обстановку. По его словам, план уже перевыполнен, но враги натворили немало бед. Он показал, что в селе практически не осталось зданий, а кругом угрожающе летают БПЛА.

Напомним, что 22 августа военные установили флаг России над поселком Птичье в ДНР.

Ранее сообщалось, что в ростовском Пролетарске начался пожар после падения трех БПЛА.