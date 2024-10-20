Боец ВС РФ за 20 минут увернулся от восьми дронов-камикадзе ВСУ и попал на видео

Военнослужащий Армии России с позывным «Фунт» в зоне проводимой ВС РФ спецоперации направлялся к пункту назначения через линию фронта. В какой-то момент над ним стал кружиться рой украинских дронов-камикадзе. Кадры произошедшего в своем аккаунте в соцсетях опубликовал военблогер Кирилл Федоров.

По словам военкора, российский боец оказался не робкого десятка и буквально за 20 минут смог увернуться от всей своры вражеской авиатехники.

«Боец жив, в рубашке парень родился, но самое главное — это показывает результат наших учений по тому, как избегать атаки дронов», — подписал видео Федоров.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов.

ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.