Боец ВС России две недели полз в зоне СВО до позиций своих войск и выжил

Российский боец две недели полз в зоне СВО до позиций своих войск и выжил
Российский солдат, получивший ранение, самостоятельно пересек линию фронта и на протяжении двух недель пробирался через украинскую территорию к российским позициям в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил командир мотострелкового взвода Южной группировки войск, известный под позывным Ахи.
По словам командира, военнослужащий остался жив благодаря медицинским навыкам, которые получил от своей жены, работающей фельдшером.
«Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления», — цитируют командира РИА Новости.
