Боец ВСУ избил девушку в Киеве, слушавшую Валерия Меладзе

В Киеве военнослужащий Вооружtнных сил Украины проявил агрессию по отношению к девушке, которая слушала композиции Валерия Меладзе. Причиной конфликта стало исполнение песен на русском языке. По информации от местных СМИ, инцидент произошел в Голосеевском районе города, где несколько компаний весело проводили выходные в беседках.

Сообщается, что одна из отдыхающих включила песни на русском языке. Это вызвало недовольство у других отдыхающих, среди которых был военнослужащий. На композиции Валерия Меладзе военный не смог сдержать эмоций, подошел и сделал замечание девушкам. Те выключили музыку, но через некоторое время снова включили. Началась перепалка, которая переросла в драку.

«В порыве гнева одна из девушек кинула в военного бутылку, он схватил отдыхавшую за волосы, ударил ее по голове», — приводится в публикации.

В правоохранительных органах столицы заявили, что личности всех участников инцидента установлены, в настоящее время проводится проверка.

Напомним, на Украине периодически возникают скандалы между местными жителями по вопросам русских песен. Так, 13 июля на одном из пляжей вспыхнул языковой скандал. Виной тому стала звучащая композиция группы «Ласковый май» с Юрой Шатуновым, что поставила одна из отдыхающих.