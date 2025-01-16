Боец ВСУ признался в убийстве жителя Курахово во время перепалки из-за еды

По словам бойца, все началось со словесной перепалки. Вместе с мирным жителем Лубинец отправился за провиантом, но по дороге назад возник конфликт. Мужчина начал делить еду и сказал, что все вкусное оставит себе. Лубинец это не понравилось, и он попытался успокоить оппонента.

«Мое оружие было не на предохранителе, я нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Человек упал, хотел ему помочь, но было уже поздно», — рассказал он.

Лубинец подчеркнул, что до этого подобных случаев со сослуживцами у него не было.

Сам боец родом из города Борисполь Киевской области. Он работал в строительной фирме монтажником сантехнических систем. В один день по пути на работу его автомобиль остановили сотрудники ТЦК и «насильно вытянули из машины». Мужчину отправили в учебный центр в Житомирской области. После этого зачислили в 5-ю роту 2-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и отправили воевать в Курахово. Он следил за перемещением российских войск и техники.

Ранее сообщалось, что подразделения, входящие в состав группировки российских войск «Юг», начали процесс эвакуации оставшихся гражданских лиц из освобожденного населенного пункта Курахово, расположенного в Донецкой Народной Республике.