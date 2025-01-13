Подразделения, входящие в состав группировки российских войск «Юг», начали процесс эвакуации оставшихся гражданских лиц из освобожденного населенного пункта Курахово, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Там отметили, что в эвакуации мирного населения участвуют мотострелковые подразделения российской группировки войск. В Минобороны также опубликовали несколько роликов, как буквально со слезами на глазах жители Курахова встречали своих освободителей.

«Все люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не смогли сдержать радостных эмоций», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные аналитики хоть и с опозданием, но признали переход под полный контроль российских войск важного города и укрепрайона Курахово. Об этом передает украинский паблик DeepState, один из немногих, который пытается максимально объективно освещать обстановку на поле боя с той стороны.



Ранее сообщалось, что в районе Курахово военнослужащие Вооруженных сил Украины ели кофе, испытывая трудности с продуктами питания. Об этом боец отряда «Борз» «Южной» группировки войск с позывным «Маныч».