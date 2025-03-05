Боец ВСУ сбежал в российский плен от сослуживцев-убийц

Боец ВСУ Сергей Андреев сдался в российский плен и рассказал, что сослуживцы атаковали своих товарищей и едва не убили его. Об этом пишет KP.RU .

Андреев случил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в августе 2024 года. Он был ранен в ходе боя и очнулся на болотах близ села Погребки Курской области. У военного оказалось серьезная травма челюсти, которая требовала долгого лечения и реабилитации. В итоге после выписки из госпиталя Андреев написал заявление на отпуск и положенные выплаты. Начальство ничего не одобрило, посчитав, что мужчина является дезертиром. Бойца объявили в розыск.

Сотрудники ТЦК доставили Андреева к военнослужащим 67-й бригады в Курскую область. Оттуда он уже сдался российским военным. По словам украинца, он опасался за свою жизнь, так как сослуживцы запросто могли расправиться с ним и другими неугодными.

«Свои же стали добивать дронами и минометами. Нас там никто за людей не считает. Нас добивали наши же, они даже не знали, живы мы или нет. Из 12 человек выжил только я…», — говорит военнопленный Андреев.

Как отметил пленный, из 67-й бригады сбежали 300 военных.

Ранее сообщалось, что украинских командиров уличили в жестоких расправах над бойцами.