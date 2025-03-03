Командиров ВСУ уличили в жестоких расправах над бойцами

Спасшийся в российском плену украинский десантник Артем Рудницкий рассказал RT о жуткой обстановке в рядах ВСУ и отношении командиров к подчиненным.

Украинец признался, что подписал контракт на службу в ВСУ по глупости и на фоне уговоров отца. Тот был военным и для него было важно, чтобы сын пошел по его стопам. Однако попав в 79-ю десантно-штурмовую бригаду Рудницкий столкнулся со страшной реальностью. По его словам, командиры ни во что не ставят бойцов, а также могут расстрелять на месте за неподчинение или попытки покинуть позиции. Присутствовал строгий и бесчеловечный контроль.

«Сначала нас обстреливал российский танк, потом наша минометка по нам… Решили нас похоронить», — рассказывает Рудницкий.

Также, по словам пленного, украинцы оставляют на поле «двухсотых» или «трехсотых», так как проще объявить человека пропавшим, чем потом выделять семье погибшего выплаты.

На этом фоне Рудницкий решил сдаться в российский плен, где нашел спасение. Он отметил, что слухи об издевательствах и жестокости не подтвердились, хотя их активно распространяли как раз командиры.

Ранее сообщалось, что российские военные отрезали группировку ВСУ от основных сил на купянском направлении.