Боевики захватывают одну за другой военные базы Израиля: ХАМАС занял территорию, превышающую по площади Сектор Газа

В сети появилось очередное видео захвата бойцами военного крыла палестинского движения ХАМАС еще одной военной базы армии Израиля, расположенных на приграничной с сектором Газа израильской территории.

Судя по ролику, уже захвачены десятки, если не сотни, единиц танков, БМП и других военных автомобилей. На видео горят некоторые бронеавтомобили, что были подожжены боевиками, которые бросали в бензобаки взрывные устройства.

Напомним, лидер ХАМАС сегодня заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата.

В это самое время по соцсетям распространяются кадры, на которых палестинцы встречают боевиков ХАМАС как освободителей. Израильтяне в панике покидают свои дома. Улицы столицы Израиля Тель-Авива абсолютно пусты, ни единой живой души. К настоящему времени известно о 141 погибшем палестинце, не менее 40 военных Израиля убиты, порядка 740 ранены, количество захваченных в плен и в заложники израильтян уточняется.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.

Фото: [ соцсети ]

Также в соцсетях сообщают, что ХАМАС уже занял территорию Израиля, превышающую по площади Cектор Газа.