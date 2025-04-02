ВСУ оборудовали в качестве укрепленного пункта древний Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь, что в Суджанском районе Курской области, рассказали в интервью РИА Новости представители группировки войск «Север».

Как сообщили представители «Северян», нацисты не осознают последствий своих действий, они лишь следуют преступным указаниям своих начальников, для которых не существует ни религиозных ценностей, ни моральных норм — только стремление к власти и обогащению.

«ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, превратив его в боевую позицию. Для них это просто удобное место — толстые стены, подвалы, защищенная позиция», — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже не раз совершали акты вандализма в отношении священных мест, оставляя после себя лишь руины там, где раньше столетиями были храмы.

Свято-Николаевский Белогорский монастырь расположен в селе Горналь, которое находится недалеко от границы с Сумской областью Украины. Расстояние до города Суджа составляет около 14 км.

7 августа 2024 года в 8:00 утра украинские войска при своем вторжении в приграничье Курской области нанесли удар по монастырю.

Ранее сообщалось, как российский боец в одних спортивных и тапках сбил дрон ВСУ, только встав с кровати.