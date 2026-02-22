Бог этих молитв не слышит: Патриарх Кирилл высказался о главной ошибке верующих

В эпоху, когда разговоры о доходах, инфляции и ценах заполняют информационное пространство, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил взглянуть на жизнь под другим углом. В своей недавней проповеди глава Русской Православной Церкви обратился к пастве с неожиданным заявлением: просьбы о повышении зарплаты или увеличении доходов не находят отклика у Бога. По словам священнослужителя, такие молитвы не соответствуют высшему замыслу и редко бывают услышаны. Об этом пишет «Петербург2» .

Патриарх подчеркнул, что обращение к Богу должно быть связано прежде всего с вопросами веры, внутреннего мира и отношений с близкими. Материальные желания, по его мнению, не должны становиться центром духовной жизни. Человек, который выстраивает свои молитвы исключительно вокруг финансовых проблем, рискует упустить главное — гармонию с собой и окружающими. Молитва, напомнил глава РПЦ, это не инструмент для исполнения желаний, а способ укрепить веру и обрести внутренний покой.

На фоне экономической нестабильности, когда многие россияне остро переживают вопросы заработка и роста цен, слова Патриарха прозвучали особенно весомо. Прихожане нередко признаются: в сложных обстоятельствах трудно не думать о деньгах. Однако церковь, по мнению ее предстоятеля, призвана напоминать о других ценностях — доверии, поддержке ближнего, духовном развитии. Вместо списка материальных просьб он призвал верующих молиться о мудрости, терпении и умении преодолевать трудности.

Позиция Патриарха вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Одни видят в ней поддержку и напоминание о вечных истинах, другие полагают, что церковь должна разделять с людьми их житейские заботы и стремление к лучшей жизни. В любом случае, слова главы РПЦ стали поводом для широкой дискуссии о том, что действительно важно для современного человека, разрывающегося между материальным миром и поиском духовных ориентиров.

Ранее Патриарх Кирилл уже поднимал темы, связанные с влиянием новых вызовов на общество. Его позиция по вопросам духовного воспитания остается последовательной: материальное не должно заслонять духовное.

Ранее сообщалось, как верующим правильно вступить в Великий пост в 2026 году.