Бог отверг? Священник разоблачил главный миф о погасшей церковной свече

Священнослужители напомнили, что погасшая церковная свеча не несет мистического смысла и не отражает качество молитвы верующего. Об этом рассказал протоиерей Андрей Ефанов в беседе с журналом «Фома», передает REGIONS .

По словам священника, в христианской традиции такие ситуации не рассматриваются как знаки или предупреждения. Он отметил, что подобные трактовки относятся к сфере суеверий и не имеют отношения к церковному учению.

Ефанов пояснил, что свеча служит лишь внешним дополнением к молитве. Основным же обращением остаются слова, произнесенные вслух или мысленно. При этом молитва может быть услышана и без свечи, тогда как сама по себе свеча без молитвы не выражает духовного смысла.

Священник подчеркнул, что верующие не должны искать скрытых символов в бытовых обстоятельствах, таких как внезапно погасший огонь.

