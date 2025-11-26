Сотрудники «Мособллеса» из Орехово-Зуевского округа нашли оригинальный способ рассказать о своей повседневной работе, сняв стилизованный видеоролик по мотивам культового сериала «Бригада». Креативный подход был применен для демонстрации важнейшего процесса — санитарно-оздоровительных мероприятий в лесу, пишет REGIONS .

Как сообщается, в Анциферовском лесничестве в настоящее время ведутся плановые работы по удалению больных, сухих и поврежденных деревьев. Эти меры, согласно информации специалистов, необходимы для предотвращения распространения насекомых-вредителей и существенного снижения риска возникновения лесных пожаров. Общая площадь, которая будет охвачена выборочной санитарной рубкой, составляет 16,2 гектара.

Идея нестандартной подачи, как уточняют в учреждении, принадлежала заместителю директора местного филиала, а коллектив с энтузиазмом ее поддержал. В коротком клипе под узнаваемую музыкальную тему лесничие на служебных автомобилях прибывают к месту работ, после чего приступают к валке деревьев с помощью бензопил. Получилось эффектно и с толикой юмора.

«Мы хотели показать свою работу немного в другом ракурсе. Что и в трудовые будни у лесничих есть немного места для шуток. Такой формат помогает лучше донести до людей важность нашей профессии» — прокомментировал старший участковый Ликинского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Лычагин.

По его словам, такой формат помогает более эффективно донести до широкой аудитории важность их профессии. Именно для этого был придуман и слоган видео: «Есть заказ: нужно завалить несколько деревьев».

При этом отметили, что креативный эксперимент не станет последним. Лесничие уже разрабатывают концепции новых веселых роликов, однако подробности своих будущих проектов пока держат в секрете.

