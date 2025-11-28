«Бог простит?»: священник назвал продукт, ошибочно считающийся запретным в рождественский пост

Россияне, решившие соблюдать Рождественский пост с 28 ноября, могут включать в рацион морепродукты. Об этом в беседе с RT рассказал православный священник, протоиерей Константин Пархоменко, отметив, что такая пища исторически не занимала места в русской кухне, поэтому прежние поколения не обсуждали ее отношение к посту. Он пояснил, что современные правила допускают употребление морепродуктов, а запрет действует только в период Великого поста, который считается наиболее строгим.

Наместник Свято-Троицкого Макарьево-Унженского монастыря игумен Варфоломей ранее дал рекомендации тем, кто впервые приступает к соблюдению Рождественского поста. Он подчеркнул необходимость оценивать состояние здоровья, так как при хронических заболеваниях, включая сахарный диабет и малокровие, придерживаться полного устава невозможно. Священник заявил, что усилия человека над собой важнее, чем риск для организма.

Игумен также напомнил, что в праздничные, субботние и воскресные дни во время Рождественского поста допускается употребление рыбы, что сохраняется даже в рамках строгого устава.

Ранее сообщалось, что в российском регионе помолились за алкоголиков и наркоманов.