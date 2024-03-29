Богадельню для священнослужителей достроили в подмосковной Истре

В поселке Пионерском городского округа Истра на территории культурно-оздоровительного комплекса «Солнечная поляна» построили богадельню, Главное управление государственного строительного надзора Московской области уже выдало заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании три этажа, его площадь составляет 858 квадратных метров. В нем размещены 15 комнат для пребывания священнослужителей на покое. Застройщиком выступает региональная общественная организация социальной помощи нуждающимся «Божедомье». Данный объект возвели в ходе шестой очереди строительства, до этого на территории комплекса построили православный храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, детский хоспис, реабилитационный центр для особенных детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.