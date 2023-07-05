Богатство на лжи: как настоящий «волк с Уолл-стрит» стал успешным брокером

Настоящий «волк с Уолл-стрит» действительно существует. И это не знаменитый Леонардо Ди Каприо, сыгравший одного из богатейших людей Америки в одноименном фильме.

Дерзкое прозвище получил брокер Джордан Белфорт, заработавший огромные суммы денег на махинациях с акциями и нарушениях закона.

Свою незаконную карьеру Белфорт начинал в качестве дозвонщика одной из компаний, закрывшейся сразу после обвала рынка. Однако именно в этой фирме будущий манипулятор получил важные наставления в рамках работы с акциями. Тогда начальство посоветовало Белфорту пагубную и незаконную привычку — употреблять наркотические вещества для смелости в общении с влиятельными бизнесменами.

Через некоторое время будущий «волк» открыл свою фирму, которая стремительно стала одной из влиятельных и востребованных. Благодаря махинациям с приобретением акций и подставными владельцами, Белфорт смог позволить себе личный вертолет, поместье, лимузин и роскошные вечеринки.

Однако карма все же настигла «волка с Уолл-стрит». После нескольких исков, направленных против деятельности компании Белфорта, его приговорили к четырем годам тюрьмы, из которых, в связи со сделкой и сдачей своих партнеров, он сидел за решеткой лишь 22 месяца.

О том, чем сейчас занимается знаменитый «волк» и где его можно увидеть вживую, читайте здесь.