«Богоявление или игра света?»: яркий силуэт человека в храме Вознесения в Иерусалиме попал на видео

Во время богослужения в храме Вознесения на Елеонской горе в Иерусалиме произошло необычное явление, которое прихожане восприняли как чудо. Видео с ним опубликовал телеграм-канал Mash.

19 января присутствующие заметили в церкви ярко светящийся силуэт, напоминающий человеческую фигуру.

Многие очевидцы начали активно обсуждать произошедшее, выдвигая различные версии увиденного, в том числе и предположение о Богоявлении.

В настоящее время официальные представители Иерусалимской православной церкви и администрации храма не предоставили комментариев по поводу случившегося. Природа и причины возникновения светового эффекта также неясны.

В СМИ уже сообщали о случаях, связанных с религиозными переживаниями. Например, в сентябре 2025 года американский военнослужащий Чейз Скайлар Демайо рассказывал, что во время клинической смерти он увидел Иисуса Христа, и этот опыт изменил его жизнь.

