Всех злорадствующих из-за нападения ВСУ на Курскую область российских релокантов можно смело записать в предатели своей родины. Такую точку зрения в интервью ИА Регнум высказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ранее в соцсетях и СМИ бежавшие после начала СВО российские релоканты оправдали, по сути, вторжение ВСУ в Курскую область. Доходило до таких коментариев, что «так русским и надо». По словам Богомаза, усе эти персонажи — просто «недалекие подонки».

«Иваны, не помнящие родства, были всегда, есть и будут… это предатели, по-другому не скажешь», — охарактеризовал злорадствующие релокантов Богомаз.

ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.