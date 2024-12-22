Богомаз: при атаке ВСУ на два села под Брянском погибла женщина и был ранен мужчина

Вооруженные силы Украины атаковали село Кирилловка в Брянской области вечером в воскресенье, 22 декабря. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Богомаз.

По словам главы региона, в результате вражеской атаки погибла местная жительница. А в поселке Красный Бор местный житель получил минно-взрывные ранения лица и грудной клетки.

«Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села», — написал Богомаз.

По словам губернатора, пострадавшего после атаки ВСУ жителя Красного Бора доставили в районную больницу. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ запустили для атак объектов, расположенных на территории РФ, в ночь на 22 декабря 42 беспилотных летательных аппарата.