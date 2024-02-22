Богомаз: силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа под Брянском

Украинские боевики вечером в четверг, 22 февраля, предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора региона, вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО на подлете в Суражском районе Брянской области.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал Богомаз.

Произошедшее также подтвердили и в российском Минобороны РФ. Там добавили, что украинский беспилотник самолетного типа был ликвидирован в небе Брянской области около 21.30 мск.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.