Богомаз: ВСУ продолжают атаковать Брянскую область ударными беспилотниками

Российские боевые расчеты ПВО уничтожили еще пять вражеских БПЛА в небе над Брянском областью в ночь на субботу, 30 декабря.

О ситуации в настоящее время в небе сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. С его слов, региональная система ПВО сработала уже в пятый раз за последние сутки.

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По предварительной информации пострадавших нет», — написал губернатор после полуночи в своем аккаунте в соцсетях.

Через 20 минут он дополнил свой пост, сообщив, что в небе над Брянским районом силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три ударных беспилотника ВСУ. В настоящее время на место выехали экстренные службы региона, информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 13 реактивных снарядов ВСУ над Белгородской областью. Один человек погиб, еще четверо пострадали, в том числе 10-летний ребенок.