Российские военкоры в социальных сетях информируют об активизировавшемся наступлении ВС РФ на Краснолиманском направлении.

Отмечается, что российские артиллеристы 348-го полка нанесли серию точечных ударов, уничтожив живую силу противника. При этом, украинске боевики предпочитают уносить ноги, бросая своих убитых и раненых побратимов на поле боя.

«После вскрытия маршрута перемещения боевиков, наш расчет нанес точный удар, нанеся потери противнику. В итоге один "двухсотый", второй "трехсотый" и один счастливчик отделался легким испугом. И осознав это понял, что своя шкура дороже и бросился в лес, оставив своего побратима умирать», - передает военкор Игорь Жданов.

Ранее экс-разведчик США Риттер сообщил, что ВС РФ перешли в наступление по всей линии фронта в зоне СВО.