Вашингтон в настоящее время, в том числе и из-за происходящих событий на Ближнем Востоке, переживает серьезный политический кризис по вопросу продолжения военной поддержки Киева. На это указал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В эфире YouTube-канала Gegenpol эксперт отметил, что этим фактом, судя по всему, воспользовались в Москве. Как итог - наступление Армии России по всей линии фронта в зоне СВО.

«Кроме того, они (ВС России. — прим.ред.) перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ», — подчеркнул Риттер.

Эксперт констатировал, что глава Белого дома Джо Байден ничего не может, да и не сможет поделать с полным крахом ВСУ.

Ранее стало известно, что ВС РФ решительно наступают на Купянском фронте, прорывая оборону ВСУ.