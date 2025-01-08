В Харьковской области у Купянска российские военные ведут активные боевые действия против украинских боевиков, которые укрепились на своих позициях и в лесных массивах. О ситуации на поле боя сообщает Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

В первой части видео, которое было опубликовано в канале, показано, как боевики были ранены из 82-миллиметрового миномёта, а затем добиты сбросом. Во второй части видео показаны боевики, которые прятались в посадке и подверглись атаке.

Ранее в украинских Телеграм-каналах появилась информация о продвижении российских войск. За 2024 год Вооружённые силы Российской Федерации освободили территорию, площадь которой составляет 2800 квадратных километров. Это равно трём площадям Киева или восьми площадям Харькова.

В течение уходящего года Москва «восстановила контроль над 40% территории, ранее контролируемой Вооруженными силами Украины, которая составляет 984 квадратных километра», сообщает агентство Associated Press.

Украинские эксперты как один подчеркивают, что подобных темпов продвижения не наблюдалось в весны 2022 года. По их оценкам, к концу года российские войска могут достичь Купянска-Узлового в Харьковской области. Кроме того, на Украине ожидают сдачи Красноармейска (Покровска).