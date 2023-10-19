Бои у многострадального Работино: ВС РФ отражают наступление врага, перемалывая технику и боевиков ВСУ

Подразделения российского спецназа совместно с 136-й отдельной мотострелковой бригадой отражают в районе села Работино в Запорожской области очередные атаки украинских военных. Как информируют в соцсетях военкоры, техника и личный состав ВСУ буквально перемалываются в общей мясорубке.

В подтверждении происходящего в соцсетях появились несколько видео, на которых меткими артиллерийскими ударами российских войск выводится из строя украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а штурмовая группа ВСУ попала под смертоносный обстрел.

«Враг не прекращает попытки прорыва на линии Копани-Работино-Новопрокоповка-Вербовое на Ореховском направлении. Командование ВСУ снова и снова посылает пехоту в атаку на наши позиции», — приводится в публикация российских военкоров.

Минобороны РФ пока появившуюся в соцсетях информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что украинские боевики по ошибке разбомбили многоквартирный дом в Запорожье.